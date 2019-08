Norwegen: Fremdenfeindlicher Hintergrund bei Angriff auf Moschee?

Nach dem Angriff auf eine Moschee in der Nähe der norwegischen Hauptstadt Oslo sind die Hintergründe noch unklar. Die Umstände lassen nach Polizeiangaben jedoch vermuten, dass der Täter ein Massaker geplant haben könnte. Er drang mit Schusswaffen in die Moschee ein und wurde dort von Gläubigen überwältigt. Die Polizei hat einen Norweger festgenommen. Nach Medienberichten soll er sich im Internet kurz vor der Tat lobend über den Anschlag auf zwei Moscheen in Neuseeland geäußert haben. In seiner Wohnung soll zudem eine tote junge Frau gefunden worden sein.