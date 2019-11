Bundesländer im Norden schlagen wegen Windenergie Alarm

Die fünf norddeutschen Bundesländer fürchten um die Zukunft der Windkraftbranche. In einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprechen die Regierungschefs von Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern von einer dramatischen Lage. In den vergangenen drei Jahren seien bereits mehr als 40.000 Arbeitsplätze abgebaut worden. Sie fordern unter anderem einen starken Ausbau der Windenergienutzung auf See. Außerdem müsse der Netzausbau verbessert und Genehmigungsverfahren müssten beschleunigt werden.

Die Windenergie steckt derzeit in der Krise, der Ausbau ist stark eingebrochen. Vertreter der Branche machen dafür immer mehr Auflagen und verschlechterte Rahmenbedingungen durch die Politik verantwortlich.