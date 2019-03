per Mail teilen

Die nordkoreanische Führung will angeblich nicht mehr mit den USA über ihr Atomwaffenprogramm sprechen. Die stellvertretende Außenministerin sagte der russischen Agentur "Tass", man habe nicht die Absicht, vor den Forderungen der US-Regierung einzuknicken. Machthaber Kim Jong-un will - ihr zufolge - demnächst eine Erklärung zu seinem künftigen Kurs in der Atom-Politik abgeben. Ende Februar war ein Gipfeltreffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump ohne Ergebnis zu Ende gegangen.