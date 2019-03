Nordkorea baut weiter Raketen

Nordkorea will offenbar demnächst eine Interkontinentalrakete oder eine Weltraumrakete testen. Satellitenbilder, die in den USA veröffentlicht wurden, legen nahe, dass Nordkorea solche Raketen baut. Die Bilder zeigen eine Anlage, in der bisher bereits ballistische Raketen und Raketen zum Starten von Satelliten getestet wurden. Außerdem sind Lastwagen und Bahnwaggons zu sehen. Erst vor wenigen Tagen waren andere Satellitenbilder publik geworden, die nahelegten, dass Nordkorea eine Raketenfabrik an der Westküste wieder aufgebaut hat. Diese war nach dem ersten Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im Juni 2018 teilweise abgebaut worden.