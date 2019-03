Nordkorea baut angeblich Raketenanlage wieder auf

Nordkorea baut angeblich Teile einer Raketenanlage wieder auf, die im im vergangenen Jahr demontiert wurde. Es gebe Arbeiten an einer Startrampe, berichten südkoreanische Medien. In der vergangenen Woche war ein Treffen von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Nach Angaben der Vereinten Nationen fehlen in Nordkorea immer mehr Lebensmittel. Die Lage habe sich wegen schlechter Ernten zugespitzt, sagte ein UNO-Sprecher. Fast elf Millionen Nordkoreaner seien auf humanitäre Hilfe angewiesen, gleichzeitig fehle es an Geld für Hilfslieferungen. Gründe für die schlechte Ernte seien Natur-Katastrophen, ein Mangel an landwirtschaftlich nutzbarem Land und die ineffiziente Landwirtschaft.