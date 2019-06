Noch drei im Rennen um May-Nachfolge

per Mail teilen

In Großbritannien steht die Entscheidung über die beiden Kandidaten für die May-Nachfolge kurz bevor. Nach dem vierten Wahlgang in der Tory-Fraktion ist Innenminister Sajid Javid ausgeschieden. Die meisten Stimmen gingen wieder an den Londoner Ex-Bürgermeister und Boris Johnson. Außerdem sind noch Umweltminister Michael Gove und Außenminister Jeremy Hunt im Rennen. Heute folgt noch ein weiterer Wahlgang. Dann steht fest, welche zwei Bewerber sich dem Votum der Parteibasis stellen müssen. Der neue Parteichef der Tories wird automatisch auch Premierminister.