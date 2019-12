Noch immer sind D-Mark-Scheine und Münzen in Milliardenhöhe nicht umgetauscht. Die Deutsche Bundesbank gibt den Wert mit fast 6,4 Milliarden Euro an. Vor allem große Scheine von 100 bis 1.000 Mark sind noch im Umlauf. Immer wieder wird D-Mark-Geld zufällig in Schubladen, Kellern oder auch Büchern entdeckt. Die Bundesbank tauscht das Geld unbefristet um, anders als in vielen andren Euroländern.