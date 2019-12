Nobelpreise in Oslo und Stockholm übergeben

In Stockholm und Oslo sind die diesjährigen Nobelpreise verliehen worden. Am späten Nachmittag nahmen zwölf Wissenschaftler in Stockholm ihre Medaillen entgegen - und zwar in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie und Wirtschaft. Außerdem erhielten die Literaturnobelpreisträger der Jahre 2018 und 2019, Olga Tokarczuk und Peter Handke, ihre Auszeichnungen. Die Ehrung Handkes war von Protesten begleitet. Vor dem Stockholmer Konzerthaus versammelten sich hunderte Demonstranten. Sie werfen dem Schriftsteller vor, serbische Kriegsverbrechen in seinen Texten zu verharmlosen. Bereits am Mittag hatte Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed in Oslo den Friedensnobelpreis in Empfang genommen. Er wurde für den Frieden mit Eritrea und die politische Öffnung im eigenen Land ausgezeichnet.