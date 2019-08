Nitratbelastung immer noch zu hoch

per Mail teilen

Die Nitratbelastung im Grundwasser in vielen Regionen Deutschlands ist trotz der Warnungen von Umweltexperten weiter gestiegen. Das geht laut "Rheinischer Post" aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervor. Demnach stieg der durchschnittliche Nitratgehalt an den Messstellen mit der höchsten Belastung zwischen 2013 und 2017 auf 170 Milligramm pro Liter. In der EU gilt aber ein Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter. Die EU droht wegen der erhöhten Nitratwerte bereits seit längerem mit einer Klage gegen Deutschland.