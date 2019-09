Die Stuttgarterin Nina Hoss ist beim wichtigsten Filmfestival Spaniens ausgezeichnet worden. Auf der Gala in San Sebastián erhielt sie die Auszeichnung "Silberne Muschel" als beste Schauspielerin. Hoss wurde für ihre Rolle im Drama "Das Vorspiel" geehrt. Darin verkörpert sie eine strenge Geigenlehrerin. Der Preis für den besten Film ging an eine brasilianische Produktion über das Leben in einer Favela in Rio de Janeiro.