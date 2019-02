per Mail teilen

Bei der Präsidentschaftswahl in Nigeria ist Amtsinhaber Muhammadu Buhari wiedergewählt worden. Nach offiziellen Zahlen hat er mehrere Millionen Stimmen Vorsprung vor dem wichtigsten Herausforderer Abdulsalami Abubakar. Die Wahlkommission muss den Gewinner noch offiziell bekannt geben. Die Opposition hat die Wahlergebnisse schon gestern als manipuliert bezeichnet. Der 76-jährige Buhari ist seit 2015 an der Macht. Bei der Wahl am Samstag kam es zu Gewalt und dutzenden Toten.