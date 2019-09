In Ostdeutschland bekommen trotz eines Vollzeitjobs etwa doppelt so viele Arbeitnehmer einen Niedriglohn wie im Westen. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet über Zahlen des Bundesarbeitsministeriums. Demnach liegt das Einkommen bei jedem dritten Vollzeitbeschäftigten in Ostdeutschland unter etwa 2.200 Euro, in westdeutschen Bundesländern ist das bei rund jedem Sechsten der Fall. Besonders stark betroffen sind den Angaben zufolge Frauen und Arbeitnehmer unter 25 Jahren.