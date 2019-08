per Mail teilen

In der Stadt Assen in den Niederlanden ermittelt die Polizei nach einer Gewalttat auf einem Spielplatz. Fünf Männer werden verdächtigt, einen mutmaßlichen Pädophilen getötet zu haben. In ersten Vernehmungen sollen sie ausgesagt haben, der 32-Jährige habe ein kleines Mädchen sexuell belästigt und sie hätten ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten wollen. Daraufhin kam es offenbar zu Gewalt. Die verdächtigen Männer werden weiter verhört.