Nicole Heesters bekommt ARD-Hörspielpreis

Die Schauspielerin Nicole Heesters bekommt den Deutschen Hörspiel Preis der ARD. Das hat der SWR mitgeteilt. Demnach wird die 82-jährige Tochter von Johannes Hesters für ihre Leistung in dem Stück "Die Jahre" der französischen Autorin Annie Ernaux ausgezeichnet. Heesters Interpretation verleihe dem Hörspiel Weisheit und eine bodenlose Coolness, hieß es weiter. Die Schauspielerin spielte in zahlreichen Kinofilmen und ist auch regelmäßig in Hörbuch- und Hörspielproduktionen zu hören. Der Preis wird am Samstag im Rahmen der ARD-Hörspieltage in Karlsruhe vergeben.