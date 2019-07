In New York sind die Tony Award-Theaterpreise vergeben worden. Hauptgewinner war das Musical "Hadestown", das den griechischen Mythos von Orpheus und Eurydike nacherzählt. Regisseur Sam Mendes bekam einen Preis für seine Arbeit am Stück "The Ferryman", das im Nordirland-Konflikt spielt. Die amerikanische Theaterszene ist derzeit im Aufwind: Besucherzahlen und Umsatz sind in den vergangenen zwölf Monaten um rund zehn Prozent gestiegen.