Nach dem Vulkanausbruch in Neuseeland sollen die Opfer morgen von der Insel geborgen werden. Die Gefahr eines neuen Ausbruchs sei zwar noch immer nicht gebannt, so ein Polizeisprecher, aber der Druck von Angehörigen war in den letzten Tagen gestiegen. In der Nacht sind zwei Menschen an ihren schweren Verletzungen gestorben. Mehr als 20 schweben noch in Lebensgefahr. Bei dem Ausbruch sind vermutlich 16 Menschen ums Leben gekommen.