Knapp fünf Monate nach dem Terroranschlag auf zwei Moscheen in Christchurch haben die Menschen in Neuseeland mehr als 9.000 Waffen zurückgegeben. Die Aktion läuft noch bis Weihnachten. Als Ausgleich bekommen die Waffenbesitzer vom Staat bis zu 95 Prozent des Kaufpreises erstattet - bislang sind das umgerechnet knapp zehn Millionen Euro. Als Konsequenz aus dem Anschlag mit 51 Toten hatte die Regierung halbautomatische Waffen in Neuseeland verboten.