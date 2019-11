Neun Kinder kommen in Afghanistan durch Landmine ums Leben

per Mail teilen

Im Norden Afghanistans sind mindestens neun Kinder durch die Explosion einer Landmine getötet worden. Die Neun- bis Zwölfjährigen seien auf dem Weg zur Schule gewesen, teilten die Behörden mit. Vier weitere Kinder wurden verletzt. In der Gegend kommt es immer wieder zu Anschlägen der islamistischen Taliban. Eine Reaktion auf die Explosion gibt es noch nicht. Nach Angaben der UNO kommen in Afghanistan immer mehr Unbeteiligte ums Leben. In den ersten neun Monaten des Jahres wurden demnach mehr als 8000 Zivilisten verletzt oder getötet. Allein von Juli bis September über 4300 - ein neuer Höchststand.