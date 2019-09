Neues Verfahren gegen mutmaßlichen Lübcke-Mörder

per Mail teilen

Der Generalbundesanwalt ermittelt gegen den mutmaßlichen Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke nun auch wegen eines Mordversuchs an einem irakischen Asylbewerber. Nach SWR-Informationen kümmerte sich bislang die Staatsanwaltschaft Kassel um den Fall aus dem Jahr 2016. Die Bundesanwaltschaft habe nun das Verfahren an sich gezogen. Es hätten sich Hinweise darauf verdichtet, dass es sich bei dem mutmaßlichen Täter um den Rechtsextremisten handeln könnte, der Lübcke erschossen haben soll. In beiden Fällen wird ein fremdenfeindliches Motiv vermutet, heißt es aus Ermittlerkreisen. Der 22-jährige irakische Asylbewerber war 2016 mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden.