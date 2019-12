per Mail teilen

In den USA will eine neue Initiative mit dem Namen "World War Zero" gegen den Klimawandel ankämpfen. Der amerikanische Ex-Außenminister John Kelly hat das Bündnis ins Leben gerufen - zahlreiche Politiker, Prominente und Militärs gehören dazu, darunter Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger. Die Initiative stellt sich gegen US-Präsident Donald Trump, der bezweifelt, dass es den Klimawandel gibt.