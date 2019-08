Wieder Seenotrettungsschiff ohne Anlegeerlaubnis

Das von "Ärzte ohne Grenzen" betriebene Seenotrettungsschiff "Ocean Viking" hat wieder Bootsflüchtlinge vor der libyschen Grenze aufgenommen. Sie waren in einem Schlauchboot in Schwierigkeiten geraten. Es soll sich um rund 80 Menschen handeln. Jetzt beginnt wieder das bereits bekannte Problem mit dem Anlegen. Italien ist dazu übergegangen, Migranten nur an Land zu lassen, wenn ihre Verteilung auf andere EU-Länder geklärt ist. Deshalb sind einige Schiffe teils wochenlang auf dem Mittelmeer umhergeirrt - mit teils verzweifelten Menschen an Bord. Der Mainzer Arzt Gerhard Trabert, der sich in den vergangenen zwei Wochen in der Region aufgehalten hat, sagt, das Mittelmeer sei so leer wie nie. Die Besatzungen von Handelsschiffen und Fischer hätten Angst, Schiffbrüchigen zu begegnen und dafür bestraft zu werden.