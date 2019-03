per Mail teilen

Martin Rupps hatte schon immer eine Schwäche für Krokodile und freut sich riesig, dass im Stuttgarter Zoo Wilhelma jetzt Deutschlands vermutlich größtes Krokodil lebt.

Der Stuttgarter Zoo Wilhelma beherbergt seit kurzem das mutmaßlich größte Krokodil in Deutschland. Es heißt Frederick, ist 4,31 Meter lang und bringt 520 Kilo auf die Waage. Der Koloss aus einem Krokodilpark in Australien weckt Erinnerungen an das legendäre weiße Krokodil, zu dem Generationen von Wilhelma-Besuchern strömten, und das vor fast zwanzig Jahren gestorben ist.

Das im Jahr 2000 verstorbene weiße Leistenkrokodil gehörte zu den bekanntesten Tieren der Wilhelma Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart

Den allerersten Schulaufsatz meines Lebens musste ich über einen Besuch in der Wilhelma schreiben. Schon damals faszinierten mich die Krokodile – und enttäuschten mich zugleich. Affen sprangen im Käfig herum. Nilpferde badeten im Schlamm. Die Krokodile wirkten starr und steif wie in einem Kühlhaus verwahrt. Ich bekam erklärt, dass Krokodile zwischen den Mahlzeiten Nichtstuer sind. Also fast immer, denn Frederick frisst nur zwei Hühner pro Woche!

Dass sie ganz schön Fahrt aufnehmen können, erfuhr ich dank eines James Bond-Films mit Roger Moore („Leben und sterben lassen“). Zu meinen Lieblingsszenen gehört, wie James Bond einer unpässlichen Situation entkommt, indem er nicht wie Jesus übers Wasser, sondern über Krokodile läuft.

Krokodilbulle Frederick verlässt die Transportbox in seiner neuen Heimat Pressestelle Wilhelma Stuttgart

Vielleicht ist es die beharrliche Eigensinnigkeit, die mich für die vielzahnigen Vierbeiner so einnimmt. Sie wollen niemandem gefallen. Sie zeigen klare Kante, auf der Haut und im Charakter. Sie machen ihr Ding. Und wenn sie gefressen haben, kann man ihnen sehr nahekommen wie im Stuttgarter Zoo.

Bis demnächst, Frederick!