Neuer Rückruf bei Daimler wegen Diesel-Affäre

Im Rheinland wird heute wieder am Tagebau demonstriert. Die Veranstalter erwarten tausende Teilnehmer. Ihre Forderung: Ein Ende der Braunkohle schon im Jahr 2030, nicht erst 2038, wie es der Ende Januar in der Kohlekommission geschlossene Kompromiss vorsieht. Aber selbst der muss erst noch in Gesetzesform gegossen werden. mehr...