Das nordkoreanische Militär hat am frühen Morgen wieder mehrere Raketen über das Japanischen Meer abgefeuert. Das berichtetn südkoreanische Medien und berufen sich auf den Armeestab in Seoul. Der japanische Seesicherheitsdienst warnte alle Schiffe in der Region vor herabfallenden Trümmerteilen. Der neue Raketentest erfolgte nur wenige Tage, bevor die Gespräche über das nordkoreanische Atomprogramm fortgesetzt werden. Nach Angaben Nordkoreas sollen sie am Samstag beginnen.