Neuer Protest am Hongkonger Flughafen verhindert

Am Flughafen in Hongkong hat die Polizei einen neuen Protest von Regierungskritikern verhindert. Hunderte Bereitschaftspolizisten patrouillierten am Flughafen und in der Umgebung. Außerdem kontrollierten Sicherheitskräfte Autos und Busse, die auf dem Weg in Richtung Flughafen waren. Eine Hongkonger Zeitung berichtet, dass sich einige Demonstranten stattdessen in Einkaufszentren und an U-Bahn-Stationen in der Innenstadt versammelten. Seit Monaten demonstrieren Aktivisten in Hongkong unter anderem gegen den zunehmenden Einfluss der chinesischen Regierung auf die Sonderverwaltungszone Hongkong. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das Thema bei ihrem Besuch in China angesprochen. Merkel sagte, alles andere als eine friedliche Lösung wäre aus ihrer Sicht eine Katastrophe.