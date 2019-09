Neuer Fall von Krankenpfleger-Morden

Im Saarland ermittelt die Polizei wegen fünffachen Mordes und zweifachen Mordversuchs gegen einen Krankenpfleger. Der Mann soll Patienten nicht verordnete Medikamente gegeben haben, um sie dann wiederbeleben zu können. Das hat die Staatsanwaltschaft in Saarbrücken mitgeteilt. Sieben verstorbene Klinikpatienten seien bereits exhumiert worden. Die Ermittlungen haben vor mehr als drei Jahren begonnen. Damals hatte sich der Pfleger im Krankenhaus in Saarburg als Notarzt ausgegeben und wurde vorläufig festgenommen. Die Taten sollen sich zwischen März 2015 und März 2016 ereignet haben. In diesem Zeitraum hat der Krankpfleger in einer Klinik in Völklingen gearbeitet.