Wie schädlich ist die Schadstoffbelastung in der Luft? Eine neue Studie der unabhängigen Forschungsorganisation ICCT hat untersucht, welche Kosten der Gesellschaft durch Emissionen im Verkehrsbereich entstehen.

Herz und Lungenprobleme, Krebsatemwegsinfektionen und Diabetes – schmutzige Luft spielt bei der Entstehung dieser Erkrankungen häufig eine zentrale Rolle.

Das "International Council on Clean Transportation" – kurz ICCT – hat gemeinsam mit US-Forschern berechnet, wie viele Menschen frühzeitig an den Folgen von Feinstaub und Ozonemissionen aus dem Verkehrsbereich gestorben sein sollen.

Laut Hochrechnung waren es 2015 weltweit 385.000 Menschen. In Deutschland starben der Studie zufolge 13.000 Menschen an den Folgen von Luftverschmutzung aus dem Verkehrsbereich. Im weltweiten Vergleich liegt die Bundesrepublik an vierter Stelle, hinter China, Indien und den USA.

ICCT fordert politische Maßnahmen

Die Forschungsorganisation, die maßgeblich an der Aufdeckung des VW-Diesel-Skandals beteiligt war, hat für die Berechnung die Abgasemissionen berücksichtigt, die von Autos, Bussen, Schiffen sowie Landwirtschafts- und Baufahrzeugen stammen.

Die jährlichen sogenannten gesellschaftlichen Kosten, die durch die negativen Auswirkungen des Verkehrs auf die menschliche Gesundheit verursacht werden, beziffern die Studienautoren für Deutschland auf fast 100 Milliarden Euro. Sie fordern vor diesem Hintergrund eine ehrgeizige Handlungspolitik, zum Beispiel mit Blick auf Fahrverbote oder Förderangebote für emissionsfreien Verkehr.