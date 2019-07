per Mail teilen

Das Welterbe-Komitee der Unesco hat sieben neue Kultur- und Naturregionen als Welterbe anerkannt. Darunter sind die antiken Stätten von Babylon im Irak, ein Vulkangebiet in Island und Zugvogelschutzgebiete in China. Am Wochenende soll die Entscheidung über den Antrag deutscher Welterbe-Kandidaten fallen - darunter die Montanregion Erzgebirge zwischen Sachsen und Nordböhmen sowie das Augsburger Wassermanagement.