In Frankreich verhandeln Regierung, Arbeitgeber und Gewerkschaften wieder über die Rentenreform. Seit mehr als einem Monat gibt es Streiks und Proteste, weil die Regierung das Rentenalter erhöhen und Sonderrechte streichen will. Es sind die längsten Streiks in der Geschichte Frankreichs. Vor allem die linke Gewerkschaft CGT will weiter machen und ihre Methoden verschärfen. Die größte Gewerkschaft, die gemäßigte CFDT, ist dagegen offen für Gespräche.