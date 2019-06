Das Uno-Kinderhilfswerk hat unter anderem ausgewertet, wie das Angebot an bezahltem Mutter- und Vaterschaftsurlaub und der Anteil von Kleinkindern in Betreuungsangeboten ist.

Deutschland liegt bei der Familienfreundlichkeit nach einer neuen Studie des Uno-Kinderhilfswerks Unicef auf Rang sechs. Die familienfreundlichsten Regelungen gibt es demnach in Schweden, gefolgt von Norwegen und Island. Ebenfalls in der Top Ten sind Estland, Portugal, Dänemark, Slowenien, Luxemburg und Frankreich. Ganz hinten rangieren Zypern, Griechenland und die Schweiz.

Dauer 1:34 min Deutschland auf Platz 6- Unicef-Studie zur Familienfreundlichkeit Deutschland auf Platz sechs - Unicef-Studie zur Familienfreundlichkeit

Die Forscher haben sich die Familienpolitik in den 41 reichsten Nationen angesehen. Das Ergebnis: Während skandinavische Länder an der Spitze sind, wird Familienpolitik zum Beispiel in den USA sehr klein geschrieben. Sie werden wie Australien, Chile, Israel, die Türkei oder Neuseeland gar nicht mehr gelistet, weil die familienpolitischen Leistungen so gering sind.

Mindestens sechs Monate Elternurlaub gefordert

Deswegen fordern die Autoren des Berichtes, jedes Land solle mindestens sechs Monate bezahlten Elternurlaub anbieten und ausreichend bezahlbare Betreuungseinrichtungen für Kleinkinder sicherstellen.

"Wir brauchen Regierungen, die Eltern dabei unterstützen, ein Umfeld für die Pflege von Kleinkindern zu schaffen", sagte Unicef-Exekutivdirektorin Henrietta Fore. Familienfreundliche Maßnahmen stärkten die Bindung zwischen Eltern und Kindern. Das sei nicht nur für die Entwicklung von Familien und Gesellschaften wichtig, sondern auch für den sozialen Zusammenhalt von entscheidender Bedeutung.

Zahlen aus 2016 ausgewertet

Die Wissenschaftler werteten Zahlen aus 2016 aus – zum Beispiel die Dauer der Elternzeit bei vollem Gehalt und der Anteil exklusiver Vätermonate. Außerdem werteten sie die Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren und die für Mädchen und Jungen von drei bis sechs Jahren im jeweiligen Land aus.

Schweden fördert Väter

Schweden schnitt so gut ab, weil die Eltern dort im Schnitt 35 Wochen Elternzeit bei vollem Gehalt bekommen. Etwa elf Wochen davon seien den Vätern vorbehalten. Und etwa die Hälfte aller Kinder, die jünger sind als drei Jahre, haben einen Betreuungsplatz. Bei den Kindern zwischen drei und sechs Jahren liege die Betreuungsquote bei etwa 97 Prozent.

Gerade Väter stehen im Vergleich zu Müttern immer noch im Schatten, was die Dauer der Elternzeit angeht. "Bezahlte Erziehungszeit schafft eine Vater-Kind-Bindung, trägt zu einer gesunden Entwicklung von Säuglingen und Kindern bei und beugt Depressionen bei Müttern vor", betont Fore. Auch die Väter selbst blickten Jahre später noch sehr gerne auf diese intensive Zeit mit ihren Babys zurück.

Deutschland steht ganz gut da

In Deutschland bekommen Eltern 43 Wochen Elternzeit, der Väter-Wochen-Anteil liege bei knapp sechs Wochen. Etwa ein Drittel der unter Dreijährigen seien regelmäßig in Betreuungseinrichtungen und 92 Prozent aller Drei- bis Sechsjährigen gingen in einen Kindergarten.

Estland bietet längsten bezahlten Mutterschutz

Den längsten bezahlten Mutterschutz bietet Estland mit 85 Wochen, gefolgt von Ungarn mit 72 Wochen und Bulgarien mit 61 Wochen. Die USA seien in der Auswertung das einzige Land, in dem es keine landesweite Richtlinie für bezahlte Elternzeit gebe.