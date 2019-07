Die Unterschiede bei der tariflichen Bezahlung von Auszubildenden sind laut einer Studie nach wie vor erheblich. Die Spannbreite reicht im ersten Ausbildungsjahr von 325 Euro bis knapp 1.040 Euro.

Mindestens 515 Euro im Monat sollen Azubis im ersten Lehrjahr ab 2020 bekommen, einen entsprechenden Gesetzentwurf hatte das Bildungsministerium vor kurzem auf den Weg gebracht.

Um einen Mindestlohn bei Auszubildenden wurde hart gerungen, im Mai wurde er schließlich auf den Weg gebracht:

Dauer 2:10 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Streit um Mindestlohn für Azubis Per Gesetz will die Bundesregierung eine Mindestausbildungsvergütung durchdrücken, quasi einen Mindestlohn für Azubis. Die soll ab dem kommenden Jahr gelten, sorgt aber jetzt schon für Streit. Video herunterladen (5,3 MB | MP4)

Schon heute verdienen die meisten Azubis, die nach Tarifvertrag bezahlt werden, mehr - das zeigt eine Studie des gewerkschaftsnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI). Die Unterschiede in der Ausbildungsvergütung seien aber nach wie vor enorm.

"Lohn-Gewinner": Metall- und Elektro in Baden-Württemberg

Am besten bezahlt werden Auszubildende in der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg. Laut WSI verdienen sie im ersten Ausbildungsjahr knapp 1.040 Euro im Monat. Nicht mal ein Drittel davon bekommen Friseurlehrlinge in Brandenburg: Mit gerade einmal 325 Euro monatlich sind sie die am schlechtesten tariflich bezahlten Azubis.

Verdienst hängt von der Branche ab

Wie hoch die Vergütung ausfällt, hängt laut der Studie stark von der Branche ab: Überdurchschnittlich viel verdienen Auszubildende demnach im Bank- und Versicherungsgewerbe, in der chemischen Industrie, in der Metall- und Elektroindustrie und im öffentlichen Dienst. Hier würden schon im ersten Ausbildungsjahr rund 1.000 Euro im Monat gezahlt.

Am wenigsten verdienen angehende Bäcker, Friseure und Floristen, hier liegt die Ausbildungsvergütung bei weniger als 600 Euro im Monat.

Daneben gebe es aber auch große regionale Unterschiede: So bekomme ein Azubi im Kfz-Handwerk in Baden-Württemberg mehr als 980 Euro, in Brandenburg weniger als 700. Ein großes Problem seien zudem die vielen Betriebe, die nicht an Tarifverträge gebunden sind, dort würden Auszubildende noch deutlich schlechter bezahlt.