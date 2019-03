per Mail teilen

Kinder und Jugendliche, die ständig am Computer spielen, haben häufig Probleme in der Schule und geben viel Geld aus. Das geht aus einer Studie des Deutschen Zentrums für Suchtfragen und der Krankenkasse DAK-Gesundheit hervor.

Nach der Studie zeigen rund 465.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland ein auffälliges Verhalten. Häufiges Computerspielen könne bis hin zur Sucht reichen, heißt es in der Studie der Krankenkasse DAK und des Deutschen Zentrums für Suchtfragen.

Betroffene im Alter zwischen 12 und 17 Jahren geben demnach viel Geld für ihr Hobby aus, fehlen häufig in der Schule und haben emotionale Probleme. Ein Viertel der sogenannten Risiko-Gamer spielt laut der Studie am Wochenende fünf Stunden und mehr am Tag.

Ausgaben von 100 Euro und mehr

Mehr als die Hälfte der Jugendlichen kaufte in den sechs Monaten vor der Befragung Spiele oder kostenpflichte Extras dafür. Im Durchschnitt lagen die Ausgaben dabei bei 110 Euro, wobei auch ein Spitzenwert von knapp 1.000 Euro genannt wurde. Der Vorstandschef der DAK-Gesundheit, Andreas Storm warnte, durch die Tricks der Industrie fänden viele Jugendliche kein Ende und verzockten Zeit und Geld.

Jungen sind deutlich gefährdeter als Mädchen. dpa Bildfunk Picture Alliance

Deshalb fordert die Krankenkasse ein Verbot von Glückspielelementen in Computerspielen sowie Warnhinweise für Spielzeiten und Ausgaben. Für die repräsentative Studie wurden 1.000 Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren befragt.