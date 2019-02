per Mail teilen

Ein Technologie-Blog in den USA berichtet, es soll Unternehmen geben, die in ihre iPhone-Apps eine Software einbauen, die jede Nutzereingabe heimlich aufzeichnet. Ein Experte hält das für wahrscheinlich.

Der kalifornische Technologie-Blog "Techcrunch" berichtet, dass die iPhone-Apps von Air Canada und dem Reiseportal Expedia betroffen seien. Andreas Seeger, Redakteur für Smartphones bei der Zeitschrift für Telekommunikation "Connect", sagte im SWR: "Dieser Skandal, ich würde das so nennen, wird am Apple-Image kratzen". Denn der Vorteil von Apple im Vergleich zu Google sei bislang der sicherere Umgang mit der Privatsphäre gewesen.

"Scheint der Beginn einer größeren Geschichte zu sein"

Wenn man eine App runterlädt, kann man nicht sehen, ob eine Spionage-Software mit eingebaut ist. "Das müsste eigentlich in den AGBs erwähnt sein, doch da steht es nicht drin". Es sei spannend, was da noch alles rauskomme, so Seeger. Das könnte seiner Ansicht nach eine größere Geschichte werden.

"Das könnte auch Android betreffen"

Seegers geht derzeit davon aus, dass das Tool von einem bestimmten Drittanbieter stammt, der dem jeweiligen App-Anbieter wie Air Canada zugesichert hat, das Nutzungsverhalten seiner Kunden zu analysieren, um dann Verbesserungsvorschläge zu machen. Es gebe noch mehr solche Anbieter, so Seeger. "Das heißt, davon könnten auch Android-Apps und nicht nur iPhone-Apps betroffen sein". Aber da müsse man abwarten, wie sich das noch entwickele.