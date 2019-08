Neue Regierung in Italien will Steuern senken

per Mail teilen

In Italien haben die Verhandlungen über die Zusammensetzung der künftigen Regierung begonnen. Der designierte Ministerpräsident Giuseppe Conte ist zu Gesprächen mit den künftigen Regierungspartnern aus Fünf-Sterne-Bewegung und der bisherigen sozialdemokratischen Oppositionspartei PD zusammengekommen. Die geplante neue Regierung strebt steuerliche Entlastungen für die Bürger an. Die Einkommenssteuer müsse gesenkt werden, um den privaten Konsum anzukurbeln, sagte der Chef der Sozialdemokraten, Nicola Zingaretti. Notwendig seien auch Investitionen, etwa in Bildung. Ähnlich äußerte sich 5-Sterne-Chef Luigi Di Maio.