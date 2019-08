per Mail teilen

Zum Start der neuen Bundesliga-Saison dürfen Trainer künftig mit Gelben und Roten Karten bestraft werden. Für Ex-Schiedsrichter Urs Meier ein richtiger und wichtiger Schritt.

Bayern München gegen Hertha BSC - mit dieser Partie startet die 1. Fußball-Bundesliga am Abend in die Saison 2019/2020. Und damit treten auch einige neue Regeln in Kraft.

Das ganze SWR-Gespräch mit Ex-Schiedsrichter Urs Meier können Sie im Audio nachhören:

Dauer 3:16 min Ex-Schiedsrichter Urs Meier zu neuen Bundesliga-Regeln In der 1. Fußball-Bundesliga können Trainer ab dieser Saison mit Gelben und Roten Karten bestraft werden. Für Ex-Schiedsdrichter Urs Meier ist das ein richtiger Schritt.

Schärfere Regeln beim Handspiel

Zum Beispiel wird die Regel zum Handspiel verschärft: Ist ein Tor mit der Hand oder dem Arm erzielt worden, wird es künftig nicht gewertet - auch wenn das Handspiel ohne Absicht erfolgt ist. Eine andere Regel sieht vor, dass Trainer künftig mit Gelben und Roten Karten bestraft werden können. Das sorgt seit Wochen für Diskussionen bei den Bundesligavereinen.

Meier: Manche Trainer setzen Schiedsrichter unter Druck

Der ehemalige EM-Schiedsrichter Urs Meier hält diese neue Regel für richtig und wichtig. In den vergangenen Jahren hätten Trainer immer häufiger versucht, die Schiedsrichter durch ihr Verhalten unter Druck zu setzen, erklärt Meier im SWR:

"Es gibt einfach Trainer, die machen das in einer unsportlichen Art und Weise. Und wenn man als Schiedsrichter jetzt die Möglichkeit hat, denen die Gelbe Karte zu zeigen, ohne sie gleich auf die Tribüne schicken zu müssen, finde ich das gut." Urs Meier, ehemaliger Schiedsrichter

Gelbe Karte hat Konsequenzen

Auf diese Art sei es auch möglich, Trainer zu bestrafen, die wiederholt unsportliches Verhalten zeigen würden. "Die Gelbe Karte hat ja die Folge, wenn sie mehrfach gezeigt wird, dass der Trainer irgendwann auch gesperrt wird", so Meier.

Nach wie vielen Gelben Karten tatsächlich eine Sperre erfolgt, ist noch unklar. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) will erst am 21. August darüber abstimmen.