In Berlin beginnt heute der Bundesparteitag der SPD. Die Partei will ihre neue Spitze wählen und den weiteren Kurs in der Großen Koalition bestimmen.

Rund 600 Delegierte kommen für den Parteitag bis Sonntag in Berlin zusammen. Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken sollen dabei nach ihrem Sieg im Mitgliederentscheid zu den neuen Parteivorsitzenden gewählt werden.

Mit Spannung wird der Auftritt von Juso-Chef Kevin Kühnert erwartet. Zwischen ihm und Arbeitsminister Hubertus Heil könnte es zu einer Kampfabstimmung um den Posten des stellvertretenden Parteivorsitzenden kommen.

Dauer 1:01 min Alle warten auf Kevin - mischt der Juso-Chef den SPD-Parteitag auf? Barbara Kostolnik berichtet.

Wie geht es weiter mit der Groko?

Interessant wird es auch bei der Frage wie die neue Parteiführung mit der Großen Koalition umgehen wird. Ein Leitantrag des Vorstands befasst sich mit der künftigen Aufstellung der SPD in der Großen Koalition.

Ein in der Partei heftig diskutierter Ausstieg aus der Groko wird darin aber nicht empfohlen. Stattdessen werden Forderungen dazu aufgestellt, was die SPD künftig gegenüber der Union erreichen will. Aber auch diese Forderungen erscheinen eher weichgespült.

Enttäuschung gleich zu Beginn?

So sollen staatliche Milliardeninvestitionen nicht "an dogmatischen Positionen" wie der "schwarzen Null", also einem ausgeglichenen Bundeshaushalt, scheitern. Eine Aufgabe der schwarzen Null fordert der Vorstand aber nicht direkt.

So ist die Frage: Enttäuscht das neue Duo seine Anhänger, bevor es überhaupt gewählt ist? Aber vielleicht ging es den Mitgliedern an der Basis gar nicht so sehr darum, einen schnellen Ausstieg aus der GroKo zu bekommen. Vielleicht war ihnen vor allem wichtig, neue Gesichter an der Spitze zu haben und mittelfristig einen linkeren Kurs vorzubereiten.