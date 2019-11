per Mail teilen

In der fünften TV-Debatte der US-Demokraten hat Präsidentschaftskandidat Sanders Trump als den wohl korruptesten Präsidenten in der Geschichte bezeichnet. Hauptthema war die Untersuchung zu einem Impeachmentverfahren.

Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten haben Präsident Donald Trump scharf kritisiert. Senator Bernie Sanders bezeichnete Trump in der fünften Fernsehdebatte der Partei am Mittwochabend als den "wohl korruptesten Präsidenten in der modernen Geschichte Amerikas".

Dauer 0:49 min Was wissen wir über das Impeachmentverfahren? Korrespondentin Katrin Brand erklärt im Audiobeitrag, was aus den Voruntersuchungen zum Impeachmentverfahren bekannt ist.

Senatorin Warren verlangt Amtsenthebung Trumps

US-Senatorin Elizabeth Warren verlangte, Trump des Amtes zu entheben. In der Russland-Affäre habe der Kongress nicht gehandelt, sagte Warren. Und in der Folge habe Trump in der Ukraine-Affäre wieder Recht gebrochen.

Ihr Mitbewerber Sanders warnte die Demokraten dagegen, sich ausschließlich mit Trump aufzuhalten. Er wolle sich gleichzeitig für die arbeitende Bevölkerung in Amerika einsetzen, sagte der Senator. Warren und Sanders kritisieren die ungleiche Verteilung von Einkommen und Wohlstand in den USA. Sie verlangen strukturellen Wandel.

Obama warnte Demokraten vor Linksruck

Der frühere US-Präsident Barack Obama hatte seine Partei deshalb schon vor einem Linksruck gewarnt. So richtig wollte aber kein Kandidat bei der TV-Debatte auf Obamas Warnung einsteigen. Stattdessen herrschte große Einigung, dass ein Sieg gegen Trump nur mit einer Koalition aus allen Wählergruppen der Demokraten gelingen könne.

Senatorin Kamala Harris sagte, die schwarze Bevölkerung sei frustriert, dass Politikerinnen und Politiker immer nur in Wahlkampfzeiten vorbeischauten. Ex-Vizepräsident Joe Biden erklärte, er genieße die größte Unterstützung unter schwarzen Amerikanern. Die einzige schwarze Amerikanerin, die je in den Senat gewählt worden sei, unterstütze ihn auch.

An der Stelle protestierte Harris, sie ist die zweite dunkelhäutige Senatorin. Biden, der landesweite Favorit für die Vorwahlen der Demokraten, hatte sich in der Debatte mal wieder verbal verheddert.

Neue Details zu möglichem Impeachmentverfahren bekannt

Ebenfalls am Mittwoch waren neue Details in der Voruntersuchung zu einem Impeachmentverfahren gegen Trump bekannt geworden. Der US-amerikanische Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, hatte den Präsidenten öffentlich belastet.

Bei einer Anhörung im Kongress sagte er, auf Anordnung Trumps sei Unterstützung für die Ukraine von Gegenleistungen der dortigen Regierung abhängig gemacht worden. Senatorin Harris sprach von einem kriminellen Unternehmen, in das hochrangige Regierungsvertreter, darunter Außenminister Mike Pompeo, eingeweiht gewesen seien. Trump wies den Vorwurf zurück.