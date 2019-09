Neue Klimaproteste von Fridays for Future

Zum Abschluss der internationalen Klimastreikwoche gehen heute wieder Tausende für mehr Klimaschutz auf die Straße. Die Bewegung "Fridays for Future" hat weltweit Aktionen und Kundgebungen geplant. Allein in Deutschland gibt es in 65 Städten Demonstrationen - unter anderem in Stuttgart, Freiburg und Heidelberg. Am vergangenen Freitag fanden die bisher größten internationalen Klimaproteste statt. Insgesamt nahmen rund vier Millionen Menschen daran teil - in Deutschland waren fast 1,5 Millionen Menschen auf der Straße.