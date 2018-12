per Mail teilen

Im Streit um eine Neuregelung der Organspende gibt es eine Initiative von Bundestagsabgeordneten. Die Gruppe will, dass Bürger befragt werden, wenn sie ihren Reisepass oder den Ausweis abholen. Vorher sollen Behördenmitarbeiter ausführliche Informationen über die Organspende von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aushändigen. Die Bürger sollen dann in einem Gerät unter anderem eintragen, ob sie alle oder bestimmte Organe spenden wollen - oder ob sie sich jetzt noch nicht entscheiden möchten. Die Abgeordneten haben entsprechende Eckpunkte beim Gesundheitsministerium eingereicht. Der Gruppe gehören Parlamentarier aller Fraktionen außer der AfD an.