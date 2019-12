Neue Hitzewelle befeuert Buschbrände in Australien

per Mail teilen

Im Süden von Australien kämpfen die Feuerwehren weiterhin gegen schwere Buschbrände. Meteorologen kündigten außerdem für heute eine neue Hitzewelle mit Temperaturen weit über 40 Grad an, die trockene Stürme verursachen könnte. Die Einsatzkräfte versuchen das Feuer von den Städten fern zu halten, indem sie mit Bulldozern breite Schneisen um die Wohngebiete ziehen. Mehrere Brände haben unter anderem die Stadt Sydney in die Zange genommen, über den Häusern hängt dichter Rauch. Mehrere Länder haben Feuerwehrleute nach Australien geschickt, um die Situation in den Griff zu bekommen.