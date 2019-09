Militante Palästinenser haben erneut Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert. Die israelische Armee sprach von fünf Geschossen. In mehreren Orten an der Grenze wurde Alarm ausgelöst. Medienberichten zufolge schlug eine Rakete in einem Feld nahe der Stadt Sderot ein und verursachte ein Feuer. Die israelische Armee flog Luftangriffe auf Stellungen der radikal-islamischen Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert. Menschen kamen nach palästinensischen Angaben nicht zu Schaden.