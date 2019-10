per Mail teilen

Der Online-Handel boomt, die Paketboten werden immer mehr und sie arbeiten immer häufiger in Randzeiten. Oft sind es Subunternehmer, die zu schlechteren Konditionen arbeiten. Das will die Bundesregierung ändern.

Der Bundestag will heute Nachmittag über ein Gesetz abstimmen, das Paketboten besser vor Ausbeutung schützen soll. Das neue Gesetz soll sicherstellen, dass Sozialabgaben für die Beschäftigten korrekt gezahlt werden.

Paketdienste sollen für Subunternehmer haften

Ziel der Bundesregierung ist es, die sogenannte Nachunternehmerhaftung auf die Paketbranche auszuweiten. Dann müssten die großen Paketdienste in Zukunft für ihre Subunternehmer haften. Diese Regelung gilt bereits seit Jahren in der Fleischwirtschaft und in der Baubranche.

Mehr Geld für Zehntausende Azubis

Außerdem plant der Bundestag eine neue Mindestvergütung für Auszubildende. Tausende Azubis sollen ab dem kommenden Jahr mindestens 515 Euro im Monat erhalten. Das sieht eine Reform des Berufsbildungsgesetzes vor. Wer 2021 seine Lehre beginnt, soll mindestens 550 Euro bekommen. 2022 sollen es 585 Euro sein und im Jahr darauf 620 Euro.

Einsatz gegen den IS soll verlängert werden

Das Parlament stimmt zudem über den weiteren Einsatz deutscher Soldaten im Bündnis gegen die Terrormiliz IS ab. Dieser soll nach dem Willen der Bundesregierung um ein Jahr bis zum 31. Oktober 2020 verlängert werden.

Die Stationierung deutscher Tornado-Aufklärer in Jordanien und der Einsatz von Tankflugzeugen für die Anti-IS-Koalition soll dagegen nur noch bis zum 31. März 2020 laufen. Außerdem soll die Zahl der Soldaten um 100 auf 700 reduziert werden. Über das Mandat soll namentlich abgestimmt werden.