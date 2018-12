per Mail teilen

Auch kurz vor Weihnachten wollen Anhänger der Protestbewegung der "Gelbwesten" auf die Straße gehen. Schwerpunkt der Demos soll dieses Mal in der Stadt Versailles sein.

Frankreich bereitet sich kurz vor Weihnachten auf neue Proteste der "Gelbwesten"-Bewegung vor. Auch an diesem Samstag wollen Anhänger der Bewegung ihren Unmut auf die Straße tragen.

Dauer 01:09 min Gelbwesten kündigen Proteste an Beitrag von Sabine Wachs

Schloss bleibt zu

Während sich die Proteste in den vergangenen Wochen auf die französische Hauptstadt konzentrierten, steht dieses Mal Versailles, nahe Paris, im Fokus. Einer der "Gelbwesten"-Anführer hatte dazu aufgerufen, in Versailles zu protestieren. "Schluss mit Paris und ihren kleinen Straßen. Versailles ist mit dem Bus, dem Auto und anderen Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar", heißt es als Begründung in dem Facebook-Aufruf.

Aus Sorge vor gewalttätigen Auseinandersetzungen bleiben das Schloss Versailles und sein Park geschlossen. Außerdem wurde den Demonstranten verboten, direkt vor dem Schloss zu protestieren.

Proteste seit November

Seit Wochen demonstrieren die "Gelbwesten" in Frankreich für höhere Löhne und Renten und gegen die Reformbewegung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. In der Hauptstadt Paris war es wiederholt zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen.

Am Freitag hat sich Frankreichs Premierminister Edouard Philippe mit Bürgermeistern und Vertretern der Protestbewegung getroffen. Sie wollen eine "nationale Debatte" vorbereiten. Bis zum 1. März sollen unter der Schirmherrschaft der Bürgermeister die Bürger mit der Regierung über die Themen Steuern, Migration und Demokratie diskutieren.

Macron hatte als Reaktion auf die Krise ein milliardenschweres Paket mit Sozialmaßnahmen wie Steuererleichterungen angekündigt.