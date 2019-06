Neue Unesco-Biosphärenreservate aufgenommen

18 weitere Gebiete gehören jetzt zu den Biosphärenreservaten der Unesco. Die Kulturorganisation der Vereinten Nationen hat mit dem Prädikat unter anderem die Isle of Wight in Großbritannien, das Untere Murtal in Österreich und die Julischen Alpen in Italien ausgezeichnet. In Afrika wurde erstmals ein Gebiet in Eswatini, dem früheren Swasiland, aufgenommen. Uneso-Biospährenreservate sind Modellregionen, die es schaffen, bei der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung die biologische Vielfalt zu bewahren und auf funktionierende Öko-Systeme zu achten. In Deutschland gibt es 16 davon.