Neue EZB-Entscheidungen sind schlecht für Sparer

Die Europäische Zentralbank hat die Negativzinsen für Banken angehoben. Statt 0,4 Prozent müssen Banken künftig 0,5 Prozent Zinsen zahlen, wenn sie überschüssiges Geld bei der Notenbank parken. Das hat der EZB-Rat in Frankfurt entschieden. Damit sollen Banken dazu gedrängt werden, Geld in Form von Krediten an Unternehmen und Verbraucher in Umlauf zu bringen. Der Leitzins bleibt auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Sparer bekommen also auch weiterhin kaum noch etwas für ihr Geld. Die Zentralbank hat außerdem beschlossen, die umstrittenen Anleihekäufe wieder aufzunehmen, um die schwächelnde Konjunktur zu stützen. Ab November sind monatliche Käufe im Wert von 20 Milliarden Euro geplant.