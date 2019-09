per Mail teilen

Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) hat in Brüssel ihr künftiges Team vorgestellt.

Demnach soll der niederländische Sozialdemokrat Frans Timmermans in dem Gremium für die Klimapolitik zuständig sein.

Die Liberale Margrethe Vestager aus Dänemark soll das Ressort Digitales bekommen und der frühere italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni den Bereich Wirtschaft.

Insgesamt besteht die Kommission aus 27 Mitgliedern - erstmals ist sie fast zur Hälfte mit Frauen besetzt.

Ihre neue Kommission sei für von der Leyen ein Signal des Aufbruchs in eine neue, sich grundlegend wandelnde Zeit, berichtet unser Korrespondent Holger Beckmann:

Dauer 1:08 min Von der Leyen mit drei Vizepräsidenten Von der Leyen mit drei Vizepräsidenten

Jeder Mitgliedsstaat hat einen Kommissar

In der EU-Kommission stellt jeder Mitgliedstaat einen Kommissar. Ab Ende September müssen sich die Kandidaten Anhörungen in den Fachausschüssen im Europaparlament stellen. Damit die Kommission am 1. November ihr Amt antreten kann, muss das Parlament sie noch als Ganzes billigen.