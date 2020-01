per Mail teilen

Viele Landwirte sind dagegen - aber im April sollen für sie strengere Düngeregeln in Kraft treten. Das sei das Ziel der Bundesregierung, hat das Bundeslandwirtschaftsministerium mitgeteilt. Wenn die neue Düngeverordnung nicht bis Ende Juni gültig wird, muss Deutschland Strafen an die EU zahlen. Hintergrund ist: An vielen Orten ist das Grundwasser zu stark belastet.