Kurz bevor zwei junge Polizisten ihren Nachtdienst antreten wollen, fällt ein Schuss. Wenig später ist einer der beiden tot - laut Polizei ein tragischer Unfall.

In Würzburg hat ein Polizeianwärter versehentlich einen Kollegen erschossen. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte, kam es am Donnerstagabend kurz vor Wachantritt der beiden Polizisten zu dem nicht beabsichtigten Schuss. Das Unglück geschah in einer Unterkunft des Ausbildungsstandorts.

Azubis waren erst etwa 20 Jahre alt

Ein dritter Beamter habe das Schussgeräusch gehört und seine beiden Kollegen in dem Zimmer gefunden: der eine war lebensgefährlich verletzt, der andere hatte einen schweren Schock erlitten. Beide sind etwa 20 Jahre alt.

Die Staatsanwaltschaft übernahm gemeinsam mit dem Landeskriminalamt die Ermittlungen. Ermittelt wird wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung.

Ein Polizeischüler trainiert auf dem Schießstand.

Wie es zu dem tragischen Vorfall kommen konnte, war zunächst völlig unklar. Hauptkommissar Michael Zimmer sagte dazu: "Das ist einer der zentralen Punkte der Ermittlungen: Was sind die genauen Umstände, die dazu geführt haben, dass es zu dieser nach jetzigem Stand unbeabsichtigten Schussabgabe gekommen ist?"

Neue Pistolen haben keine "Handballensicherung"

Abgegeben wurde der Schuss mit einer der neuen Pistolen vom Typ SFP9-TR, mit denen die bayerische Polizei derzeit ausgerüstet wird. Das besondere daran: Die neuen Waffen haben keine sogenannte Handballensicherung - eine Vorrichtung an der Rückseite des Griffes, bei der nur geschossen werden kann, wenn der Schütze die Waffe fest umklammert. Somit sollen aus Versehen ausgelöste Schüsse ausgeschlossen sein.

Die neue Waffe hat diese Sicherung nicht. Stattdessen hat der Abzugshebel einen stärkeren Widerstand.

Während die Ausbilder noch schweigen, veröffentlichte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann eine Version der Geschichte:

In der Unterkunft, in der sich das Unglück abspielte, sind insgesamt einige hundert Polizisten untergebracht. Neben Polizeianwärtern wohnen dort auch Beamte, die schon länger im Dienst der Bereitschaftspolizei sind.

"Nachvollziehbarer Weise sind die anderen Kolleginnen und Kollegen ganz erheblich von den Geschehnissen betroffen", sagte Zimmer. Bereits in der Nacht sei eine Betreuung der Kollegen und Angehörigen organisiert worden.