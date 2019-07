Hat Forschungsministerin Karliczek ihren eigenen Wahlkreis beim Standort einer neuen Batterieforschungsfabrik bevorzugt? Dazu wurde sie vom Forschungsausschuss des Bundestags befragt.

In der Sondersitzung des Bundestagsforschungsausschusses sagte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) nach Angaben aus Teilnehmerkreisen, sie selbst habe auf den Verfahrensverlauf und die Standortentscheidung keinen Einfluss genommen. An der Wahl Münsters hatte es auch Kritik gegeben, weil Karliczek aus dem nahe gelegenen Ibbenbüren kommt.

Dauer 0:20 min "Das kann ich ganz eindeutig zurückweisen" Bundesforschungsministerin Anja Karliczek.

Gemeinsame Entscheidung mit Landwirtschaftsministerium

Die Entscheidung über den Standort habe ihr Ministerium im engen Austausch mit dem Bundeswirtschaftsministerium getroffen. Die für das Thema zuständige Fraunhofer-Gesellschaft habe die Entscheidung für Münster begrüßt.

Dass Münster und nicht Ulm den Zuschlag für die Fabrik bekommen hatte, sorgt seit der Entscheidung Ende Juni im Südwesten für herbe Kritik. In Ulm wird bereits intensiv auf diesem Gebiet gearbeitet. Mehrere Ministerpräsidenten hatten sich in einem Brief an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über die Entscheidung beschwert.