Neue Anlaufstelle für Suche nach NS-Raubgütern

Wem während der NS-Zeit Kulturgüter geraubt worden sind, kann sich ab jetzt in Berlin an eine Anlaufstelle wenden. Das gelte auch für Nachfahren von Opfern, teilte das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste mit. Anlass für die Gründung sei, dass die Menschen bei der Suche nach Kulturgütern aus Familienbesitz stärkere fachliche Beratung benötigten. Dies sei besonders bei Menschen der Fall, die derzeit nicht in Deutschland lebten und nicht die deutsche Sprache beherrschten. Geleitet wird die Kontaktstelle für NS-Raubgut von einer Kunsthistorikerin.